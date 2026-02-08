Cabral och Schjelderup klev fram hemma mot Alverca

Seger för Benfica med 2–1 mot Alverca

Benficas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anisio Cabral matchvinnare för Benfica

Benfica vann en målmässigt hemma mot Alverca i Primeira Liga herr på söndagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Anisio Cabral blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 86 minuter.

Segern var Benficas fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Santa Clara nästa för Benfica

Andreas Schjelderup slog till redan i 16:e minuten och gav Benfica ledningen. Alverca kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Lucas Figueiredo.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Anisio Cabral slog till och gjorde 2–1 för Benfica på passning från Samuel Dahl.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Benfica på tredje plats och Alverca på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Benfica med 2–1.

Nästa motstånd för Benfica är Santa Clara. Lagen möts fredag 13 februari 19.30 på Estadio do Sao Miguel.

Benfica–Alverca 2–1 (1–1)

Primeira Liga herr, Estadio da Luz

Mål: 1–0 (16) Andreas Schjelderup, 1–1 (30) Lucas Figueiredo, 2–1 (86) Anisio Cabral (Samuel Dahl).

Varningar, Benfica: Tomas Araujo, Gianluca Prestianni, Sidny Lopes Cabral. Alverca: Lincoln, Matheus Mendes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 4-1-0

Alverca: 2-1-2

Nästa match:

Benfica: Santa Clara, borta, 13 februari 19.30