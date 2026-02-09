Cagliari föll med 0–2 mot Roma
- Roma vann med 2–0 mot Cagliari
- Romas Donyell Malen tvåmålsskytt
- 15:e segern för Roma
Cagliari förlorade måndagens match borta i Serie A mot Roma med 0–2 (0–1).
Det här var elfte gången den här säsongen som Romas målvakter höll nollan.
Roma–Cagliari – mål för mål
Roma tog ledningen i 25:e minuten genom Donyell Malen.
I 65:e minuten nätade Donyell Malen på nytt och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Roma stannar därmed på femte plats och Cagliari på tolfte plats i tabellen. Noteras kan att Cagliari sedan den 16 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.
När lagen senast möttes vann Cagliari med 1–0.
Nästa motstånd för Cagliari är Lecce. Lagen möts måndag 16 februari 20.45 på Unipol Domus.
Roma–Cagliari 2–0 (1–0)
Serie A, Stadio Olimpico, Rome
Mål: 1–0 (25) Donyell Malen, 2–0 (65) Donyell Malen.
Varningar, Roma: Gianluca Mancini, Bryan Zaragoza. Cagliari: Alberto Dossena, Gianluca Gaetano, Riyad Idrissi, Marco Palestra.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 3-1-1
Cagliari: 3-0-2
Nästa match:
Cagliari: Lecce, hemma, 16 februari 20.45
