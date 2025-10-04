Caicedo och Estevao klev fram hemma mot Liverpool

Seger för Chelsea med 2–1 mot Liverpool

Estevao matchvinnare för Chelsea

Andra raka förlusten för Liverpool

Chelsea vann en målmässigt hemma mot Liverpool i Premier League på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Segermålet för Chelsea stod Estevao för på stopptid.

Chelsea–Liverpool – mål för mål

Chelsea tog en tidig ledning när Moises Caicedo nätade framspelad av Malo Gusto redan i 14:e minuten. Cody Gakpo fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Liverpool.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Estevao slog till och gjorde 2–1 för Chelsea på pass av Marc Cucurella.

Förlusten var Liverpools andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Chelsea nu ligger på sjätte plats i tabellen och Liverpool är på andra plats. Chelsea har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 12 september låg laget på andra plats.

I nästa omgång har Chelsea Nottingham Forest borta på City Ground, lördag 18 oktober 13.30. Liverpool spelar hemma mot Manchester United söndag 19 oktober 17.30.

Chelsea–Liverpool 2–1 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (14) Moises Caicedo (Malo Gusto), 1–1 (63) Cody Gakpo, 2–1 (90) Estevao (Marc Cucurella).

Varningar, Liverpool: Conor Bradley, Dominik Szoboszlai.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 2-1-2

Liverpool: 3-0-2

Nästa match:

Chelsea: Nottingham Forest FC, borta, 18 oktober

Liverpool: Manchester United, hemma, 19 oktober