Callum O’Hare avgjorde när Sheffield United sänkte Watford
- Seger för Sheffield United med 1–0 mot Watford
- Callum O’Hare avgjorde för Sheffield United
- Sheffield Uniteds starka defensiv briljerade
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Sheffield United vann med 1–0 (0–0) hemma mot Watford i Championship.
Blackburn nästa för Sheffield United
Sheffield United har två segrar och tre förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Sheffield Uniteds andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Watfords fjärde uddamålsförlust.
Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.
Sheffield United tar sig an Blackburn i nästa match borta tisdag 21 oktober 20.45. Watford möter WBA hemma onsdag 22 oktober 20.45.
Sheffield United–Watford 1–0 (0–0)
Championship
Mål: 1–0 (59) Callum O’Hare.
Varningar, Watford: Kevin Keben.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 2-0-3
Watford: 2-1-2
Nästa match:
Sheffield United: Blackburn Rovers FC, borta, 21 oktober
Watford: West Bromwich Albion FC, hemma, 22 oktober
