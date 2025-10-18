Callum O’Hare avgjorde när Sheffield United sänkte Watford

Seger för Sheffield United med 1–0 mot Watford

Callum O’Hare avgjorde för Sheffield United

Sheffield Uniteds starka defensiv briljerade

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Sheffield United vann med 1–0 (0–0) hemma mot Watford i Championship.

Blackburn nästa för Sheffield United

Sheffield United har två segrar och tre förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Sheffield Uniteds andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Watfords fjärde uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.

Sheffield United tar sig an Blackburn i nästa match borta tisdag 21 oktober 20.45. Watford möter WBA hemma onsdag 22 oktober 20.45.

Sheffield United–Watford 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (59) Callum O’Hare.

Varningar, Watford: Kevin Keben.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 2-0-3

Watford: 2-1-2

Nästa match:

Sheffield United: Blackburn Rovers FC, borta, 21 oktober

Watford: West Bromwich Albion FC, hemma, 22 oktober