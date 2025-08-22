Carlton Morris bakom Derby Countys kryss mot Bristol C
- Kryss mellan Derby County och Bristol C
- Carlton Morris kvitterade i 86:e minuten
- Derby County nu 19:e, Bristol C på fjärde plats
Bristol C:s gjorde 1–0 i första halvlek genom Scott Twine borta mot Derby County i Championship. I andra halvlek kvitterade Derby County genom Carlton Morris i 86:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.
Derby County–Bristol C – mål för mål
Derby County har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Bristol C har fem poäng.
Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen.
Nästa motstånd för Derby County är Ipswich. Bristol C tar sig an Hull hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.
Derby County–Bristol C 1–1 (0–1)
Championship, Pride Park Stadium
Mål: 0–1 (35) Scott Twine, 1–1 (86) Carlton Morris.
Varningar, Derby County: Jacob Widell Zetterstrom, Ebou Adams, Carlton Morris.
Nästa match:
Derby County: Ipswich Town FC, borta, 30 augusti
Bristol C: Hull City AFC, hemma, 30 augusti
