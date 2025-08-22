Kryss mellan Derby County och Bristol C

Carlton Morris kvitterade i 86:e minuten

Derby County nu 19:e, Bristol C på fjärde plats

Bristol C:s gjorde 1–0 i första halvlek genom Scott Twine borta mot Derby County i Championship. I andra halvlek kvitterade Derby County genom Carlton Morris i 86:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Derby County–Bristol C – mål för mål

Matchen var mållös till Bristol C tog ledningen i 35:e minuten, genom Scott Twine. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Carlton Morris slog till och gjorde mål för Derby County. 1–1-målet blev matchens sista.

Derby County har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Bristol C har fem poäng.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Derby County är Ipswich. Bristol C tar sig an Hull hemma. Båda matcherna spelas lördag 30 augusti 16.00.

Derby County–Bristol C 1–1 (0–1)

Championship, Pride Park Stadium

Mål: 0–1 (35) Scott Twine, 1–1 (86) Carlton Morris.

Varningar, Derby County: Jacob Widell Zetterstrom, Ebou Adams, Carlton Morris.

Nästa match:

Derby County: Ipswich Town FC, borta, 30 augusti

Bristol C: Hull City AFC, hemma, 30 augusti