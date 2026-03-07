Carter fixade kryss på övertid för Blackburn mot Portsmouth

Oavgjort i mötet mellan Blackburn och Portsmouth

Hayden Carter kvitterade på stopptid

Oxford United nästa motståndare för Blackburn

Det såg länge mörkt ut för Blackburn i mötet med Portsmouth, som ledde med 0–1 i slutet av matchen i Championship på Ewood Park. Men på övertid slog Hayden Carter till och räddade en poäng för Blackburn. Det blev oavgjort, 1–1 (0–0), i matchen på lördagen.

Blackburn–Portsmouth – mål för mål

Det dröjde innan första målet kom. Först med sex minuter kvar att spela kom 1–0 till Portsmouth genom Connor Ogilvie med assist av Jacob Brown. Kvitteringen kom på stopptid när Hayden Carter slog till och gjorde mål för Blackburn efter förarbete från Ryoya Morishita. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Blackburn har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Portsmouth med 2–1.

I nästa omgång har Blackburn Oxford United borta på Kassam Stadium, onsdag 11 mars 20.45. Portsmouth spelar hemma mot Swansea City tisdag 10 mars 20.45.

Blackburn–Portsmouth 1–1 (0–0)

Championship, Ewood Park

Mål: 0–1 (84) Connor Ogilvie (Jacob Brown), 1–1 (90) Hayden Carter (Ryoya Morishita).

Varningar, Blackburn: Hayden Carter, Eiran Cashin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 2-1-2

Portsmouth: 2-1-2

Nästa match:

Blackburn: Oxford Utd, borta, 11 mars 20.45

Portsmouth: Swansea City FC, hemma, 10 mars 20.45