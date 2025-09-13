Carvalho fixade kryss på övertid för Brentford mot Chelsea

Oavgjort i mötet mellan Brentford och Chelsea

Fabio Carvalho kvitterade på tilläggstid

Brentford nu tolfte, Chelsea på femte plats

Brentford gick mot förlust när laget på lördagen mötte Chelsea i Premier League på Brentford Community Stadium. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Fabio Carvalho till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Brentford.

Brentford–Chelsea – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Brentford tog ledningen i 35:e minuten, genom Kevin Schade. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Cole Palmer träff och kvitterade för Chelsea.

Först med fem minuter kvar att spela tog Chelsea ledningen genom Moises Caicedo.

Kvitteringen kom på stopptid, när Fabio Carvalho slog till och gjorde mål för Brentford. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Chelsea är på femte plats.

Lördag 20 september spelar Brentford borta mot Fulham 21.00 och Chelsea mot Manchester United borta 18.30 på Old Trafford.

Brentford–Chelsea 2–2 (1–0)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 1–0 (35) Kevin Schade, 1–1 (61) Cole Palmer, 1–2 (85) Moises Caicedo, 2–2 (90) Fabio Carvalho.

Nästa match:

Brentford: Fulham FC, borta, 20 september

Chelsea: Manchester United, borta, 20 september