Casa Pia föll mot Alverca med 0–2

Seger för Alverca med 2–0 mot Casa Pia

Lincoln matchvinnare för Alverca

Alverca utan insläppt mål

Casa Pia förlorade på hemmaplan mot Alverca i Primeira Liga herr på lördagen. 0–2 (0–0) slutade matchen.

Casa Pia–Alverca – mål för mål

På tilläggstid i första halvleken fick Casa Pia Patrick Sequeira utvisad.

Lincoln gjorde 1–0 till Alverca först i den 76:e minuten.

0–2-målet kom på tilläggstid när Marezi slog till och gjorde mål framspelad av Nabil Touaizi. 0–2-målet blev matchens sista.

Casa Pia har två oavgjorda och tre förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad.

Den 11 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Casa Pia är Santa Clara. Lagen möts lördag 6 december 16.30 på Estádio de São Miguel.

Casa Pia–Alverca 0–2 (0–0)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (76) Lincoln, 0–2 (90) Marezi (Nabil Touaizi).

Varningar, Casa Pia: Gaizka Larrazabal, Jose Fonte, Andre Geraldes, Cassiano. Alverca: Marezi, Davy Gui, Bastien Meupiyou, Amorim.

Utvisningar, Casa Pia: Patrick Sequeira.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 0-2-3

Alverca: 2-1-2

Nästa match:

Casa Pia: Santa Clara, borta, 6 december