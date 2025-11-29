Casa Pia föll mot Alverca med 0–2
- Seger för Alverca med 2–0 mot Casa Pia
- Lincoln matchvinnare för Alverca
- Alverca utan insläppt mål
Casa Pia förlorade på hemmaplan mot Alverca i Primeira Liga herr på lördagen. 0–2 (0–0) slutade matchen.
Casa Pia–Alverca – mål för mål
På tilläggstid i första halvleken fick Casa Pia Patrick Sequeira utvisad.
Lincoln gjorde 1–0 till Alverca först i den 76:e minuten.
0–2-målet kom på tilläggstid när Marezi slog till och gjorde mål framspelad av Nabil Touaizi. 0–2-målet blev matchens sista.
Casa Pia har två oavgjorda och tre förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alverca har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad.
Den 11 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Casa Pia är Santa Clara. Lagen möts lördag 6 december 16.30 på Estádio de São Miguel.
Casa Pia–Alverca 0–2 (0–0)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (76) Lincoln, 0–2 (90) Marezi (Nabil Touaizi).
Varningar, Casa Pia: Gaizka Larrazabal, Jose Fonte, Andre Geraldes, Cassiano. Alverca: Marezi, Davy Gui, Bastien Meupiyou, Amorim.
Utvisningar, Casa Pia: Patrick Sequeira.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Casa Pia: 0-2-3
Alverca: 2-1-2
Nästa match:
Casa Pia: Santa Clara, borta, 6 december
