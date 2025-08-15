Casa Pia segrade – 2–0 mot AVS

Korede Osundina matchvinnare för Casa Pia

Andra raka förlusten för AVS

Casa Pia tog greppet om bortamatchen mot AVS på fredagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0.

Det var första segern för Casa Pia, efter 0–2 mot Sporting Lissabon i premiären.

Porto nästa för Casa Pia

Matchen var mållös till Casa Pia tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Korede Osundina. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Duplexe Tchamba träff och ökade ledningen för Casa Pia. Det blev också matchens sista mål.

Lagen möts igen 25 januari.

I nästa match, söndag 24 augusti, har AVS Braga borta på Estádio Municipal de Braga 21.30, medan Casa Pia spelar borta mot Porto 19.00.

AVS–Casa Pia 0–2 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (31) Korede Osundina, 0–2 (57) Duplexe Tchamba.

Varningar, AVS: Cristian Devenish, Jaume Grau, Aderllan Santos, Guilherme Neiva. Casa Pia: Duplexe Tchamba, Gaizka Larrazabal, Max Svensson, Jeremy Livolant, Iyad Mohamed.

Nästa match:

AVS: SC Braga, borta, 24 augusti

Casa Pia: FC Porto, borta, 24 augusti