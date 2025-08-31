Cedric Bakambu målskytt – men Real Betis föll

Atlethic Bilbao-seger med 2–1 mot Real Betis

Aitor Paredes avgjorde för Atlethic Bilbao

Tredje raka segern för Atlethic Bilbao

Real Betis räckte inte till mot Atlethic Bilbao på hemmaplan i La Liga. Matchen på söndagen slutade 2–1 (0–0) till Atlethic Bilbao.

Alaves nästa för Atlethic Bilbao

Atlethic Bilbao gjorde 0–1 efter 60 minuters spel.

Först med fem minuter kvar att spela ökade Atlethic Bilbao ledningen genom Aitor Paredes.

Reduceringen till 1–2 kom på övertid, när Cedric Bakambu slog till och gjorde mål för Real Betis. Fler mål än så blev det inte för Real Betis.

På stopptid fick Atlethic Bilbaos Alex Padilla rött kort, och under de sista minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 2–2.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Nästa motstånd för Real Betis är Levante. Lagen möts söndag 14 september 16.15 på Ciutat de València.

Real Betis–Atlethic Bilbao 1–2 (0–0)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 0–1 (60) Självmål, 0–2 (85) Aitor Paredes, 1–2 (90) Cedric Bakambu.

Varningar,

Utvisningar, .

Nästa match:

Real Betis: UD Levante, borta, 14 september