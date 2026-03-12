Celje föll mot AEK Aten med 0–4
- AEK Aten vann med 4–0 mot Celje
- Barnabas Varga matchvinnare för AEK Aten
- AEK Aten höll tätt bakåt
Celje föll i torsdagens match hemma mot AEK Aten med 0–4 (0–3) i Conference League herr.
Barnabas Varga gjorde 1–0 till AEK Aten efter bara tre minuter. AEK Aten gjorde 0–2 i 33:e minuten när Aboubakary Koita slog till. I 36:e minuten gjorde AEK Aten 0–3 när Mijat Gacinovic hittade rätt.
Harold Moukoudi gjorde också 0–4 på passning från Razvan Marin i 49:e minuten.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Celje med 3–1.
Torsdag 19 mars 18.45 möts lagen igen.
Celje–AEK Aten 0–4 (0–3)
Conference League herr, Arena Z 19dezele
Mål: 0–1 (3) Barnabas Varga, 0–2 (33) Aboubakary Koita, 0–3 (36) Mijat Gacinovic, 0–4 (49) Harold Moukoudi (Razvan Marin).
Varningar, Celje: Darko Hrka, David Castro. AEK Aten: Orbelin Pineda, Aboubakary Koita.
Celje: AEK Aten, borta, 19 mars 18.45
Den här artikeln handlar om: