Celje föll mot AEK Aten med 0–4

Celje föll i torsdagens match hemma mot AEK Aten med 0–4 (0–3) i Conference League herr.

Barnabas Varga gjorde 1–0 till AEK Aten efter bara tre minuter. AEK Aten gjorde 0–2 i 33:e minuten när Aboubakary Koita slog till. I 36:e minuten gjorde AEK Aten 0–3 när Mijat Gacinovic hittade rätt.

Harold Moukoudi gjorde också 0–4 på passning från Razvan Marin i 49:e minuten.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Celje med 3–1.

Torsdag 19 mars 18.45 möts lagen igen.

Celje–AEK Aten 0–4 (0–3)

Conference League herr, Arena Z 19dezele

Mål: 0–1 (3) Barnabas Varga, 0–2 (33) Aboubakary Koita, 0–3 (36) Mijat Gacinovic, 0–4 (49) Harold Moukoudi (Razvan Marin).

Varningar, Celje: Darko Hrka, David Castro. AEK Aten: Orbelin Pineda, Aboubakary Koita.

Nästa match:

Celje: AEK Aten, borta, 19 mars 18.45