Seger för Celje med 5–0 mot AC Lugano

Celjes Franko Kovacevic tvåmålsskytt

Danijel Sturm matchvinnare för Celje

Celje vann första matchen på bortaplan mot AC Lugano i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Celje vann matchen med 5–0 (2–0).

Franko Kovacevic gjorde två mål för Celje

Matchen förblev jämn målmässigt till Celje tog ledningen i 35:e minuten, genom Danijel Sturm.

Laget gjorde också 0–2 alldeles före halvtidspausen, genom Franko Kovacevic på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Mark Zabukovnik träff och ökade ledningen för Celje.

Med sex minuter kvar att spela ökade Celje ledningen genom Franko Kovacevic på straff.

Celje gjorde också 0–5 genom Mario Kvesic i 89:e minuten.

AC Lugano–Celje 0–5 (0–2)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (35) Danijel Sturm, 0–2 (44) Franko Kovacevic, 0–3 (59) Mark Zabukovnik, 0–4 (84) Franko Kovacevic, 0–5 (89) Mario Kvesic.