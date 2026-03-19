Celje tog revansch på AEK Aten
Det blev 2–0 (2–0) till Celje när laget mötte AEK Aten på torsdagen i Conference League herr. Med det tog bortalaget Celje en skön revansch, då AEK Aten vann senaste mötet lagen emellan i torsdags med 4–0.
AEK Aten–Celje – mål för mål
Nikita Iosifov öppnade målskyttet med assist av Svit Seslar redan i 13:e minuten och gav Celje ledningen. Celje gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Rudi Vancas på pass av Juanjo Nieto. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Celje med 2–0.
AEK Aten tog hem lagens senaste möte med 4–0 på Arena Z 19dezele.
AEK Aten–Celje 0–2 (0–2)
Conference League herr
Mål: 0–1 (13) Nikita Iosifov (Svit Seslar), 0–2 (42) Rudi Vancas (Juanjo Nieto).
Varningar, AEK Aten: Mijat Gacinovic. Celje: Ivan Calusic.
