Seger för Celje med 7–4 totalt

Renato Steffen matchvinnare för AC Lugano

Tre raka mål av AC Lugano

Celje är vinnare totalt i Conference League Tredje kvalomgången herr mot AC Lugano. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–4 till AC Lugano, vilket betyder att Celje står som segrare med totala resultatet 7–4.

Celje–AC Lugano – mål för mål

Gästande AC Lugano fick en bra start på matchen. Anto Grgic slog till på straff, redan i 13:e minuten.

Celje kvitterade till 1–1 i 22:a minuten, när Franko Kovacevic slog till. Celje gjorde också 2–1 i 66:e minuten när Mario Kvesic slog till.

AC Luganos Antonios Papadopoulos gjorde 2–2 i 69:e minuten.

Först med nio minuter kvar att spela tog AC Lugano ledningen genom Renato Steffen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade AC Lugano ledningen genom Ezgjan Alioski på straff. 2–4-målet blev matchens sista.

Celje–AC Lugano 2–4 (1–1), 7–4 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (13) Anto Grgic, 1–1 (22) Franko Kovacevic, 2–1 (66) Mario Kvesic, 2–2 (69) Antonios Papadopoulos, 2–3 (81) Renato Steffen, 2–4 (84) Ezgjan Alioski.

Varningar, Celje: Zan Karnicnik. AC Lugano: Uran Bislimi, Renato Steffen, Anto Grgic.