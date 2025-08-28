Celje vinnare mot Banik Ostrava i Conference League Play off herr

Seger för Celje – 3–0 totalt

Nikita Iosifov matchvinnare för Celje

Andra raka segern för Celje

Celje vann mot Banik Ostrava i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–2 till Celje, vilket betyder att Celje står som segrare med totala resultatet 3–0.

Banik Ostrava–Celje – mål för mål

Celje tog en tidig ledning. Nikita Iosifov gjorde målet, redan i tionde minuten.

Celje ökade också ledningen till 0–2 i 21:a minuten, genom Zan Karnicnik. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Celje med 2–0.

Banik Ostrava–Celje 0–2 (0–2), 0–3 totalt

Conference League Play off herr, Mestsky stadion

Mål: 0–1 (10) Nikita Iosifov, 0–2 (21) Zan Karnicnik.