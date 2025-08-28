Celje vinnare mot Banik Ostrava i Conference League Play off herr
- Seger för Celje – 3–0 totalt
- Nikita Iosifov matchvinnare för Celje
- Andra raka segern för Celje
Celje vann mot Banik Ostrava i Conference League Play off herr. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–2 till Celje, vilket betyder att Celje står som segrare med totala resultatet 3–0.
Banik Ostrava–Celje – mål för mål
Celje tog en tidig ledning. Nikita Iosifov gjorde målet, redan i tionde minuten.
Celje ökade också ledningen till 0–2 i 21:a minuten, genom Zan Karnicnik. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Celje med 2–0.
Banik Ostrava–Celje 0–2 (0–2), 0–3 totalt
Conference League Play off herr, Mestsky stadion
Mål: 0–1 (10) Nikita Iosifov, 0–2 (21) Zan Karnicnik.
