Celta Vigo till Euroleague Kvartsfinal efter seger mot Lyon

Seger för Celta Vigo med 3–1 totalt

Javi Rueda avgjorde för Celta Vigo

Celta Vigo höll nollan

Celta Vigo segrade mot Lyon, det stod klart efter andra matchen, borta i Europa League Åttondelsfinal. Matchen slutade 0–2 till Celta Vigo, vilket betyder att Celta Vigo står som segrare med totala resultatet 3–1.

Lyon–Celta Vigo – mål för mål

I den 19:e minuten fick Lyons Moussa Niakhate rött kort.

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Javi Rueda gav Celta Vigo ledningen. 0–2-målet kom på övertid när Ferran Jutgla slog till och gjorde mål assisterad av Javi Rueda. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Celta Vigo är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.

Lyon–Celta Vigo 0–2 (0–0), 1–3 totalt

Europa League Åttondelsfinal, Parc Olympique Lyonnais

Mål: 0–1 (61) Javi Rueda, 0–2 (90) Ferran Jutgla (Javi Rueda).

Varningar, Lyon: Nicolas Tagliafico. Celta Vigo: Williot Swedberg, Carl Starfelt, Javi Rodriguez, Javi Rueda, Fer Lopez.

Utvisningar, Lyon: Moussa Niakhate.

