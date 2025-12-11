Celtic föll med 0–3 mot Roma
- Roma segrade – 3–0 mot Celtic
- Evan Ferguson gjorde två mål för Roma
- Självmål matchvinnare för Roma
Celtic förlorade hemma i Europa League mot Roma, med 0–3 (0–3).
VfB Stuttgart nästa för Roma
Roma gjorde 0–1 efter sex minuters spel.
I 36:e minuten gjorde Roma 0–2 när Evan Ferguson fick träff.
Evan Ferguson gjorde också 0–3 i 45:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Roma med 3–0.
För Celtic gör resultatet att laget nu ligger på 24:e plats i tabellen medan Roma är på tionde plats.
Nästa motstånd för Celtic är Bologna. Lagen möts torsdag 22 januari 18.45 på Renato Dall’Ara.
Celtic–Roma 0–3 (0–3)
Europa League
Mål: 0–1 (6) Självmål, 0–2 (36) Evan Ferguson, 0–3 (45) Evan Ferguson.
Varningar, Roma: Stephan El Shaarawy, Evan Ndicka, Matias Soule, Mario Hermoso, Jan Ziolkowski.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celtic: 2-0-3
Roma: 3-0-2
Nästa match:
Celtic: Bologna, borta, 22 januari 18.45
