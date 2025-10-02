Celtic föll mot Braga med 0–2

Braga vann med 2–0 mot Celtic

Ricardo Horta avgjorde för Braga

Andra raka segern för Braga

Celtic fick se sig slaget i mötet med Braga på hemmaplan i Europa League, med 0–2 (0–1).

Celtic–Braga – mål för mål

Ricardo Horta gjorde målet redan i 20:e minuten och gav Braga ledningen. Och med fem minuter kvar att spela ökade Braga ledningen genom Gabri Martinez. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Celtic nu ligger på 30:e plats i tabellen och Braga är på femte plats.

Nästa motstånd för Celtic är Sturm Graz. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00.

Celtic–Braga 0–2 (0–1)

Europa League

Mål: 0–1 (20) Ricardo Horta, 0–2 (85) Gabri Martinez.

Varningar, Celtic: Liam Scales, Marcelo Saracchi. Braga: Yanis da Rocha.

Nästa match:

Celtic: SK Sturm Graz, hemma, 23 oktober