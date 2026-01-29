Celtic kvalklart efter seger mot Utrecht

Celtic segrade – 4–2 mot Utrecht

Arne Engels avgjorde för Celtic

Fjärde förlusten i rad för Utrecht

Efter en bra säsong i Europa League är Celtic nu klart för kval. Det efter seger, 4–2 (3–1), på hemmaplan mot Utrecht.

Celtic–Utrecht – mål för mål

Celtic startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Benjamin Nygren gjorde målet assisterad av Kieran Tierney redan i sjätte minuten. Celtic ökade ledningen till 2–0 i tionde minuten. Celtic gjorde 3–0 i 19:e minuten när Arne Engels hittade rätt på straff. Utrecht reducerade till 3–1 strax före paus genom Dani De Wit efter pass från Niklas Vesterlund.

I 62:a minuten reducerade Utrecht på nytt genom Adrian Blake på pass av Gjivai Zechiel. I 66:e minuten nätade Auston Trusty framspelad av Arne Engels och gjorde 4–2. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Resultaten i sista omgången betyder att Celtic slutar på 21:a plats i tabellen och Utrecht på 34:e plats.

Celtic–Utrecht 4–2 (3–1)

Europa League, Celtic Park

Mål: 1–0 (6) Benjamin Nygren (Kieran Tierney), 2–0 (10) Självmål, 3–0 (19) Arne Engels, 3–1 (44) Dani De Wit (Niklas Vesterlund), 3–2 (62) Adrian Blake (Gjivai Zechiel), 4–2 (66) Auston Trusty (Arne Engels).

Varningar, Celtic: Hyun-Jun Yang.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celtic: 2-1-2

Utrecht: 0-1-4