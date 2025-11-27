Celtic tog klar seger mot Feyenoord

Celtic vann med 3–1 mot Feyenoord

Reo Hatate avgjorde för Celtic

Andra förlusten i rad för Feyenoord

Celtic startade bra i matchen mot Feyenoord på bortaplan på torsdagen. Och 2–1-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i Europa League.

Roma nästa för Celtic

Feyenoord gjorde första målet när Ayase Ueda gjorde målet redan i elfte minuten.

Celtic kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel genom Yang Hyun-Jun.

Laget tog också ledningen strax före paus genom Reo Hatate.

Benjamin Nygren såg till att Celtic ökade ledningen med åtta minuter kvar att spela. Därmed hade Celtic vänt matchen.

För hemmalaget betyder resultatet 30:e plats i tabellen. Celtic är på 21:a plats.

Feyenoord möter FCSB i nästa match borta torsdag 11 december 21.00. Celtic möter samma dag Roma hemma.

Feyenoord–Celtic 1–3 (1–2)

Europa League, De Kuip

Mål: 1–0 (11) Ayase Ueda, 1–1 (31) Yang Hyun-Jun, 1–2 (43) Reo Hatate, 1–3 (82) Benjamin Nygren.

Varningar, Feyenoord: Oussama Targhalline. Celtic: Callum McGregor, Reo Hatate, Arne Engels.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Feyenoord: 1-0-4

Celtic: 2-1-2

Nästa match:

Feyenoord: FCSB, borta, 11 december

Celtic: Roma, hemma, 11 december