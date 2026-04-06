Chanslösa senast – men nu kunde Girona besegra Villarreal

Girona vann med 1–0 mot Villarreal

Det var ombytta roller när Girona tog emot Villarreal på Estadi Municipal de Montilivi på måndagen. Girona vann matchen i La Liga med 1–0 (1–0). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Villarreal med hela 5–0.

Matchens enda mål var ett självmål av Villarreal.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Girona höll nollan.

Girona–Villarreal – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Girona med 6–4 och Villarreal med 7–8 i målskillnad.

Gironas nya tabellposition är tolfte plats medan Villarreal är på tredje plats.

Nästa motstånd för Girona är Real Madrid. Lagen möts fredag 10 april 21.00 på Estadio Bernabeu. Villarreal tar sig an Atlethic Bilbao borta söndag 12 april 21.00.

Girona–Villarreal 1–0 (1–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 1–0 (45) Självmål.

Varningar, Girona: Vitor Reis, Fran Beltran. Villarreal: Alfonso Pedraza, Santiago Mourino.

