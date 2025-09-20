Charlton för tuffa för Sheffield United – förlust med 0–1

Charlton vann med 1–0 mot Sheffield United

Isaac Olaofe avgjorde för Charlton

Sjätte förlusten i rad för Sheffield United

Sheffield United fick se sig slaget i mötet med Charlton på hemmaplan i Championship, med 0–1 (0–0).

Segermålet för Charlton stod Isaac Olaofe för på övertid.

Resultatet innebär att Sheffield United nu har sex förluster i rad.

Sheffield United–Charlton – mål för mål

Sheffield United har fem förluster och 0–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Charlton har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad. Det här var Sheffield Uniteds fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 17 januari på The Valley.

Nästa motstånd för Sheffield United är Oxford United. Lagen möts lördag 27 september 16.00 på Kassam Stadium.

Sheffield United–Charlton 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (90) Isaac Olaofe.

Varningar, Charlton: Isaac Olaofe, Amari’i Bell, James Bree.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 0-0-5

Charlton: 1-2-2

Nästa match:

Sheffield United: Oxford Utd, borta, 27 september