Chelsea vann mot Barcelona på Stamford Bridge
- Chelsea vann med 3–0 mot Barcelona
- Självmål avgjorde för Chelsea
- Chelsea nu femte, Barcelona på 15:e plats
I första halvlek tog Chelsea greppet om hemmamatchen mot Barcelona på tisdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 3–0.
Chelsea–Barcelona – mål för mål
Efter 27 minuters spel gjorde Chelsea 1–0.
I 55:e minuten nätade Estevao och gjorde 2–0.
Chelsea gjorde också 3–0 genom Liam Delap med assist av Enzo Fernandez i 73:e minuten.
För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Barcelona är på 15:e plats.
I nästa match möter Chelsea Atalanta borta och Barcelona möter Eintracht Frankfurt hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 21.00.
Chelsea–Barcelona 3–0 (1–0)
Champions League, Stamford Bridge
Mål: 1–0 (27) Självmål, 2–0 (55) Estevao, 3–0 (73) Liam Delap (Enzo Fernandez).
Varningar, Chelsea: Malo Gusto. Barcelona: Ronald Araujo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Chelsea: 3-1-1
Barcelona: 2-1-2
Nästa match:
Chelsea: Atalanta, borta, 9 december
Barcelona: Eintracht Frankfurt, hemma, 9 december
