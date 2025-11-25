Chelsea vann mot Barcelona på Stamford Bridge

Chelsea vann med 3–0 mot Barcelona

Självmål avgjorde för Chelsea

Chelsea nu femte, Barcelona på 15:e plats

I första halvlek tog Chelsea greppet om hemmamatchen mot Barcelona på tisdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Champions League slutade 3–0.

Chelsea–Barcelona – mål för mål

Efter 27 minuters spel gjorde Chelsea 1–0.

I 55:e minuten nätade Estevao och gjorde 2–0.

Chelsea gjorde också 3–0 genom Liam Delap med assist av Enzo Fernandez i 73:e minuten.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Barcelona är på 15:e plats.

I nästa match möter Chelsea Atalanta borta och Barcelona möter Eintracht Frankfurt hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 21.00.

Chelsea–Barcelona 3–0 (1–0)

Champions League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (27) Självmål, 2–0 (55) Estevao, 3–0 (73) Liam Delap (Enzo Fernandez).

Varningar, Chelsea: Malo Gusto. Barcelona: Ronald Araujo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-1-1

Barcelona: 2-1-2

Nästa match:

Chelsea: Atalanta, borta, 9 december

Barcelona: Eintracht Frankfurt, hemma, 9 december