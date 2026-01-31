Chelseas fina svit mot West Ham fortsätter

Seger för Chelsea med 3–2 mot West Ham

Enzo Fernandez avgjorde för Chelsea

Tredje raka segern för Chelsea

Chelsea har haft det lätt mot West Ham i Premier League. Och på lördagen vann Chelsea på nytt – den här gången med 3–2 (0–2) hemma på Stamford Bridge. Det var Chelseas sjätte raka seger mot West Ham.

Enzo Fernandez slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Efter den första halvleken stod det 0–2 till West Ham och när domaren blåste av matchen hade Chelsea vänt till 3–2.

Wolverhampton nästa för Chelsea

Jarrod Bowen öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav gästerna West Ham en tidig ledning. 0–2 kom i 36:e minuten genom Crysencio Summerville.

Joao Pedro fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Wesley Fofana och reducerade åt Chelsea. I 70:e minuten slog Marc Cucurella till och kvitterade för Chelsea. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Enzo Fernandez slog till och gjorde 3–2 för Chelsea. Därmed hade laget vänt matchen. På stopptid fick West Hams Jean-Clair Todibo rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Nästa motstånd för Chelsea är Wolverhampton. West Ham tar sig an Burnley borta. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.

Chelsea–West Ham 3–2 (0–2)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 0–1 (7) Jarrod Bowen, 0–2 (36) Crysencio Summerville, 1–2 (57) Joao Pedro (Wesley Fofana), 2–2 (70) Marc Cucurella, 3–2 (90) Enzo Fernandez.

Varningar, Chelsea: Moises Caicedo, Joao Pedro.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-1-1

West Ham: 2-0-3

Nästa match:

Chelsea: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 7 februari 16.00

West Ham: Burnley FC, borta, 7 februari 16.00