Bekräftat: Ahlstrand lämnar Heracles
Erik Ahlstrands tid i Heracles är över.
Den nederländska klubben bekräftar att den svenske mittfältaren återvänder till St. Pauli när låneavtalet löper ut i sommar.
Erik Ahlstrand kommer inte att fortsätta i Heracles nästa säsong. Eredivisie-klubben meddelar att svensken lämnar i samband med att hans låneperiod avslutas och han återvänder därmed till St. Pauli.
Den tidigare Halmstads BK-spelaren hann göra 14 framträdanden i den nederländska högstaligan under sin tid i klubben.
24-åringen tillhör fortsatt St. Pauli, där han totalt spelat sex matcher sedan flytten till Tyskland. Den tyska klubben får dock ladda om efter att nyligen ha åkt ur Bundesliga.
