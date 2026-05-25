Bekräftat: Ahlstrand lämnar Heracles

Erik Ahlstrands tid i Heracles är över.

Den nederländska klubben bekräftar att den svenske mittfältaren återvänder till St. Pauli när låneavtalet löper ut i sommar.

Foto: Bildbyrån

Erik Ahlstrand kommer inte att fortsätta i Heracles nästa säsong. Eredivisie-klubben meddelar att svensken lämnar i samband med att hans låneperiod avslutas och han återvänder därmed till St. Pauli.

Den tidigare Halmstads BK-spelaren hann göra 14 framträdanden i den nederländska högstaligan under sin tid i klubben.

24-åringen tillhör fortsatt St. Pauli, där han totalt spelat sex matcher sedan flytten till Tyskland. Den tyska klubben får dock ladda om efter att nyligen ha åkt ur Bundesliga.