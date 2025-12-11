Midtjylland klart för kval efter seger mot Genk
Efter seger, 1–0 (1–0), på hemmaplan mot Genk står det klart att Midtjylland efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.
Cho Gue-sung stod för Midtjyllands avgörande mål efter 17 minuter.
Segern var Midtjyllands femte på de senaste sex matcherna.
Midtjylland–Genk – mål för mål
För Genk gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Midtjylland är på andra plats.
Midtjylland tar sig an Brann i nästa match borta torsdag 22 januari 18.45. Genk möter samma dag 21.00 Utrecht borta.
Midtjylland–Genk 1–0 (1–0)
Europa League, MCH Arena
Mål: 1–0 (17) Cho Gue-sung.
Varningar, Midtjylland: Junior Brumado, Cho Gue-sung. Genk: Yaimar Medina.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Midtjylland: 4-0-1
Genk: 2-1-2
Nästa match:
Midtjylland: Brann, borta, 22 januari 18.45
Genk: Utrecht, borta, 22 januari 21.00
