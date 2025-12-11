Midtjylland klart för kval efter seger mot Genk

Midtjylland-seger med 1–0 mot Genk

Midtjyllands femte seger på de senaste sex matcherna

Cho Gue-sung matchvinnare för Midtjylland

Efter seger, 1–0 (1–0), på hemmaplan mot Genk står det klart att Midtjylland efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Cho Gue-sung stod för Midtjyllands avgörande mål efter 17 minuter.

Segern var Midtjyllands femte på de senaste sex matcherna.

Midtjylland–Genk – mål för mål

För Genk gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Midtjylland är på andra plats.

Midtjylland tar sig an Brann i nästa match borta torsdag 22 januari 18.45. Genk möter samma dag 21.00 Utrecht borta.

Midtjylland–Genk 1–0 (1–0)

Europa League, MCH Arena

Mål: 1–0 (17) Cho Gue-sung.

Varningar, Midtjylland: Junior Brumado, Cho Gue-sung. Genk: Yaimar Medina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Midtjylland: 4-0-1

Genk: 2-1-2

Nästa match:

Midtjylland: Brann, borta, 22 januari 18.45

Genk: Utrecht, borta, 22 januari 21.00