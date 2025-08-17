Chris Wood het när Nottingham Forest besegrade Brentford

Seger för Nottingham Forest med 3–1 mot Brentford

Chris Wood gjorde två mål för Nottingham Forest

Dan Ndoye matchvinnare för Nottingham Forest

Hemmalaget Nottingham Forest vann mot Brentford i Premier League. 3–1 (3–0) slutade matchen på söndagen.

Nottingham Forest startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Chris Wood gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Laget gjorde också 2–0 strax före paus, genom Dan Ndoye framspelad av Morgan Gibbs-White.

Nottingham Forest ökade ledningen till 3–0 på stopptid i första halvleken, återigen genom Chris Wood på pass av Elliot Anderson. Igor Thiago reducerade för Brentford på straff i 78:e minuten. Fler mål än så blev det inte för Brentford.

Brentford vann senast lagen möttes med 2–0 på City Ground.

Nästa motstånd för Nottingham Forest är Crystal Palace. Lagen möts söndag 24 augusti 15.00 på Selhurst Park. Brentford tar sig an Aston Villa hemma lördag 23 augusti 16.00.

Nottingham Forest–Brentford 3–1 (3–0)

Premier League, City Ground

Mål: 1–0 (6) Chris Wood, 2–0 (42) Dan Ndoye (Morgan Gibbs-White), 3–0 (45) Chris Wood (Elliot Anderson), 3–1 (78) Igor Thiago.

Varningar, Nottingham Forest: Neco Williams. Brentford: Aaron Hickey, Nathan Collins.

Nästa match:

Nottingham Forest: Crystal Palace FC, borta, 24 augusti

Brentford: Aston Villa, hemma, 23 augusti