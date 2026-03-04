Christian Kofane matchhjälte för Bayer Leverkusen borta mot Hamburg

Bayer Leverkusens 13:e seger för säsongen

Hamburg nu elfte, Bayer Leverkusen på sjätte plats

Bayer Leverkusens starka defensiv briljerade

Matchens enda mål stod Christian Kofane för i andra halvleken när Bayer Leverkusen vann på bortaplan mot Hamburg med 1–0 (0–0) på onsdagen i Bundesliga.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Bayer Leverkusen höll nollan.

Christian Kofane gjorde matchvinnande målet

Hamburg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bayer Leverkusen har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–3 i målskillnad.

Hamburg stannar därmed på elfte plats och Bayer Leverkusen på sjätte plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 maj på BayArena.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Freiburg. Lagen möts lördag 7 mars 15.30 på Europa-Park Stadion.

Hamburg–Bayer Leverkusen 0–1 (0–0)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (73) Christian Kofane (Ibrahim Maza).

Varningar, Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios, Aleix Garcia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-1-2

Bayer Leverkusen: 2-2-1

Nästa match:

Bayer Leverkusen: SC Freiburg, borta, 7 mars 15.30