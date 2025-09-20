Christian Ljungbergs mål räckte inte för Eskilsminne mot Torslanda

Torslanda vann med 2–1 mot Eskilsminne

Yonatan Yosef matchvinnare för Torslanda

Andra raka förlusten för Eskilsminne

Eskilsminne räckte inte till mot Torslanda på bortaplan i Ettan södra herr. Matchen på lördagen slutade 2–1 (1–0) till Torslanda.

Yonatan Yosef slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Ljungskile nästa för Torslanda

Torslanda gjorde första målet. Liam Björninger gjorde målet, redan i 18:e minuten. I 65:e minuten slog Christian Ljungberg till, och kvitterade för Eskilsminne.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Yonatan Yosef slog till och gjorde 2–1 för Torslanda.

Förlusten var Eskilsminnes femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Torslanda ligger kvar på elfte plats i tabellen och Eskilsminne på 13:e plats.

Nästa motstånd för Eskilsminne är Husqvarna. Lagen möts lördag 27 september 13.00 på Harlyckans IP.

Torslanda–Eskilsminne 2–1 (1–0)

Ettan södra herr, Torslandavallen

Mål: 1–0 (18) Liam Björninger, 1–1 (65) Christian Ljungberg, 2–1 (90) Yonatan Yosef.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Torslanda: 1-1-3

Eskilsminne: 2-0-3

Nästa match:

Eskilsminne: Husqvarna FF, hemma, 27 september