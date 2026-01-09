Chukwuemeka fixade kryss på övertid för Borussia Dortmund mot Eintracht Frankfurt

Kryss mellan Eintracht Frankfurt och Borussia Dortmund

Carney Chukwuemeka kvitterade på stopptid

Eintracht Frankfurt nu sjunde, Borussia Dortmund på andra plats

Borussia Dortmund gick mot förlust när laget på fredagen mötte Eintracht Frankfurt i Bundesliga på Deutsche Bank Park. Hemmalaget hade ledningen med 3–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Carney Chukwuemeka till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Borussia Dortmund.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund – mål för mål

Maximilian Beier slog till redan i tionde minuten och gav Borussia Dortmund en tidig ledning. Målet var Maximilian Beiers femte i Bundesliga.

Eintracht Frankfurt kvitterade när Can Uzun slog till på straff i 22:a minuten.

I 68:e minuten nätade Felix Nmecha och gav Borussia Dortmund ledningen. I 71:a minuten kvitterade Younes Ebnoutalib för Eintracht Frankfurt. Ledningsmålet till 3–2 kom på stopptid när Mahmoud Dahoud slog till och gjorde mål för Eintracht Frankfurt. Men Borussia Dortmund hann ändå med ett kvitteringsmål. Carney Chukwuemeka gjorde det på stopptid. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Eintracht Frankfurt stannar därmed på sjunde plats och Borussia Dortmund på andra plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 5–3 efter straffar.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Werder Bremen. Lagen möts tisdag 13 januari 20.30 på Signal Iduna Park.

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (1–1)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (10) Maximilian Beier, 1–1 (22) Can Uzun, 1–2 (68) Felix Nmecha, 2–2 (71) Younes Ebnoutalib, 3–2 (90) Mahmoud Dahoud, 3–3 (90) Carney Chukwuemeka.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Nathaniel Brown, Arnaud Kalimuendo-Muinga. Borussia Dortmund: Emre Can, Waldemar Anton, Niklas Suele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 1-3-1

Borussia Dortmund: 3-2-0

Nästa match:

Borussia Dortmund: Werder Bremen, hemma, 13 januari 20.30