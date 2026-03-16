Ciss poängräddare på övertid för Rayo Vallecano mot Levante

Rayo Vallecano och Levante kryssade

Pathe Ciss kvitterade på tilläggstid

Rayo Vallecano nu 14:e, Levante på 19:e plats

Det såg ut att bli förlust för Rayo Vallecano när laget mötte Levante på måndagen i La Liga på Campo de Futbol de Vallecas. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Pathe Ciss till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Rayo Vallecano.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano–Levante – mål för mål

Carlos Espi gav Levante ledningen strax före paus med assist av Iker Losada.

Kvitteringen kom på stopptid när Pathe Ciss slog till och gjorde mål för Rayo Vallecano. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I tabellen innebär det här att Rayo Vallecano nu ligger på 14:e plats i tabellen. Levante är på 19:e plats. Rayo Vallecano var på 18:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Rayo Vallecano med 3–0.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Barcelona. Lagen möts söndag 22 mars 14.00 på Spotify Camp Nou.

Rayo Vallecano–Levante 1–1 (0–1)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 0–1 (41) Carlos Espi (Iker Losada), 1–1 (90) Pathe Ciss.

Varningar, Rayo Vallecano: Jorge De Frutos, Nobel Mendy. Levante: Jeremy Toljan, Matias Moreno, Manuel Sanchez, Kareem Tunde, Paco Cortes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rayo Vallecano: 1-4-0

Levante: 1-2-2

Nästa match:

Rayo Vallecano: FC Barcelona, borta, 22 mars 14.00