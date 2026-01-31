Clarke räddade en poäng på övertid mot Preston North End

Oavgjort i mötet mellan Ipswich och Preston North End

Jack Clarke kvitterade på övertid

Ipswich nu fjärde, Preston North End på åttonde plats

Det såg ut att bli förlust för Ipswich när laget mötte Preston North End på lördagen i Championship på Portman Road. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Jack Clarke till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Ipswich.

Det var Preston North Ends fjärde match i rad utan seger.

Ipswich–Preston North End – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Lewis Gibson gav Preston North End ledningen. Kvitteringen kom på stopptid när Jack Clarke slog till och gjorde mål på straff för Ipswich. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Preston North End är på åttonde plats. Preston North End var fyra i tabellen för 15 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

När lagen senast möttes vann Preston med 1–0.

I nästa omgång har Ipswich Portsmouth borta på Fratton Park, tisdag 3 februari 20.45. Preston North End spelar hemma mot Portsmouth lördag 7 februari 16.01.

Ipswich–Preston North End 1–1 (0–0)

Championship, Portman Road

Mål: 0–1 (72) Lewis Gibson, 1–1 (90) Jack Clarke.

Varningar, Ipswich: Jack Clarke. Preston North End: Alistair Mccann, Jordan Thompson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-1-1

Preston North End: 1-1-3

Nästa match:

Ipswich: Portsmouth FC, borta, 3 februari 20.45

Preston North End: Portsmouth FC, hemma, 7 februari 16.01