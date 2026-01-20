Club Brügge är äntligen segrare igen efter vinst mot Kairat

Club Brügge vann med 4–1 mot Kairat

Hans Vanaken avgjorde för Club Brügge

Fjärde raka förlusten för Kairat

Fem matcher utan seger i Champions League fick räcka. På tisdagen kunde Club Brügge till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Kairat, med 4–1 (2–0).

Kairat–Club Brügge – mål för mål

Aleksandar Stankovic gjorde 1–0 till Club Brügge i 32:a minuten. I 38:e minuten gjorde Club Brügge 0–2 genom Hans Vanaken.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Romeo Vermant ökade ledningen. Med sex minuter kvar att spela ökade Club Brügge ledningen genom Brandon Mechele efter pass från Hans Vanaken. Reduceringen till 1–4 kom på tilläggstid när Adilet Sadybekov slog till och gjorde mål för Kairat. Men mer än så orkade Kairat inte med.

Motståndare i sista omgången för Club Brügge är Marseille. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på Jan Breydel Stadion.

Kairat–Club Brügge 1–4 (0–2)

Champions League, Almaty Central Stadium

Mål: 0–1 (32) Aleksandar Stankovic, 0–2 (38) Hans Vanaken, 0–3 (74) Romeo Vermant, 0–4 (84) Brandon Mechele (Hans Vanaken), 1–4 (90) Adilet Sadybekov.

Varningar, Kairat: Egor Sorokin, Adilet Sadybekov.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Kairat: 0-1-4

Club Brügge: 1-1-3

Nästa match:

Club Brügge: Olympique Marseille, hemma, 28 januari 21.00