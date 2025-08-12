Club Brügge-seger med 3–2 mot Salzburg

Hans Vanaken avgjorde för Club Brügge

Andra raka segern för Club Brügge

Segern på hemmaplan i andra matchen med 3–2 (0–2) gör att Club Brügge har vunnit matchserien mot Salzburg i Champions League Tredje kvalomgången. Därmed vann Club Brügge serien med 2-0.

Segermålet för Club Brügge stod Hans Vanaken för på övertid.

Det var en imponerande vändning av Club Brügge, som låg under med 0–2 i halvtid.

Club Brügge–Salzburg – mål för mål

Salzburg fick en bra start på matchen. Jacob Rasmussen gjorde målet, redan i 18:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 i slutminuterna av första halvlek, genom Edmund Baidoo. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Joaquin Seys träff och reducerade åt Club Brügge.

Först med sju minuter kvar att spela kvitterade Club Brügge genom Carlos Forbs.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Hans Vanaken slog till och gjorde 3–2 för Club Brügge. Därmed hade Club Brügge vänt matchen.

Club Brügge–Salzburg 3–2 (0–2)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 0–1 (18) Jacob Rasmussen, 0–2 (43) Edmund Baidoo, 1–2 (61) Joaquin Seys, 2–2 (83) Carlos Forbs, 3–2 (90) Hans Vanaken.

Varningar, Club Brügge: Jorne Spileers.