Tre raka mål av Club Brügge

Club Brügge nästa för Rangers

Seger för Club Brügge med 3–1 mot Rangers

Club Brügge har kopplat greppet i Champions League Play off. Laget vann första matchen på bortaplan mot Rangers på tisdagen med 3–1 (3–0). Returen spelas onsdag 27 augusti.

Jorne Spileers blev matchvinnare

Club Brügge startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Romeo Vermant till.

Club Brügge ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Jorne Spileers på pass av Christos Tzolis, i sjunde minuten.

Club Brügge ökade också ledningen till 0–3 i 20:e minuten, när Brandon Mechele hittade rätt. Direkt efter pausen gjorde Danilo mål och reducerade åt Rangers. Men mer än så orkade Rangers inte med.

Rangers–Club Brügge 1–3 (0–3)

Champions League Play off

Mål: 0–1 (3) Romeo Vermant, 0–2 (7) Jorne Spileers (Christos Tzolis), 0–3 (20) Brandon Mechele, 1–3 (50) Danilo.

Varningar, Rangers: John Souttar, Max Aarons, Thelo Aasgaard. Club Brügge: Kyriani Sabbe.