Klar seger för Club Brügge mot Marseille på Jan Breydel Stadion

Club Brügge vann med 3–0 mot Marseille

Mamadou Diakhon matchvinnare för Club Brügge

Andra raka segern för Club Brügge

En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Club Brügge slog Marseille på hemmaplan i Champions League. Till slut blev det 3–0 till Club Brügge.

Club Brügge–Marseille – mål för mål

Mamadou Diakhon gjorde 1–0 till Club Brügge efter bara fyra minuter. Laget ökade ledningen till 2–0 i tolfte minuten genom Romeo Vermant efter förarbete från Aleksandar Stankovic.

Aleksandar Stankovic gjorde också 3–0 framspelad av Carlos Forbs i 79:e minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Club Brügge slutar på 19:e plats och Marseille på 25:e plats. Club Brügge är därmed klart för kval till kvalspel. Så sent som den 19 januari låg Club Brügge på 30:e plats i tabellen.

Club Brügge–Marseille 3–0 (2–0)

Champions League, Jan Breydel Stadion

Mål: 1–0 (4) Mamadou Diakhon, 2–0 (12) Romeo Vermant (Aleksandar Stankovic), 3–0 (79) Aleksandar Stankovic (Carlos Forbs).

Varningar, Club Brügge: Hans Vanaken. Marseille: Amir Murillo, Amine Gouiri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Club Brügge: 2-1-2

Marseille: 2-0-3