Klar seger för Club Brügge mot Marseille på Jan Breydel Stadion
- Club Brügge vann med 3–0 mot Marseille
- Mamadou Diakhon matchvinnare för Club Brügge
- Andra raka segern för Club Brügge
En halvtidsledning med 2–0 utökades i andra halvleken när Club Brügge slog Marseille på hemmaplan i Champions League. Till slut blev det 3–0 till Club Brügge.
Club Brügge–Marseille – mål för mål
Mamadou Diakhon gjorde 1–0 till Club Brügge efter bara fyra minuter. Laget ökade ledningen till 2–0 i tolfte minuten genom Romeo Vermant efter förarbete från Aleksandar Stankovic.
Aleksandar Stankovic gjorde också 3–0 framspelad av Carlos Forbs i 79:e minuten.
Det här var sista matchen och resultatet betyder att Club Brügge slutar på 19:e plats och Marseille på 25:e plats. Club Brügge är därmed klart för kval till kvalspel. Så sent som den 19 januari låg Club Brügge på 30:e plats i tabellen.
Club Brügge–Marseille 3–0 (2–0)
Champions League, Jan Breydel Stadion
Mål: 1–0 (4) Mamadou Diakhon, 2–0 (12) Romeo Vermant (Aleksandar Stankovic), 3–0 (79) Aleksandar Stankovic (Carlos Forbs).
Varningar, Club Brügge: Hans Vanaken. Marseille: Amir Murillo, Amine Gouiri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Club Brügge: 2-1-2
Marseille: 2-0-3
