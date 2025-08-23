Colby Bishop poängräddare för Portsmouth mot WBA
- 1–1 mellan WBA och Portsmouth
- Colby Bishop kvitterade i 56:e minuten
- WBA nu fjärde, Portsmouth på elfte plats
WBA:s Mikey Johnston gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Portsmouth i Championship. I andra halvlek jobbade sig Portsmouth in i matchen, och kvitterade genom Colby Bishop med 34 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.
WBA–Portsmouth – mål för mål
Matchen förblev jämn målmässigt till WBA tog ledningen i 26:e minuten, genom Mikey Johnston. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Colby Bishop och kvitterade för Portsmouth. Det blev också matchens sista mål.
För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Portsmouth är på elfte plats.
Den 31 januari möts lagen återigen, då på Fratton Park.
I nästa match, lördag 30 augusti, har WBA Stoke City borta 13.30, medan Portsmouth spelar hemma mot Preston North End 16.00.
WBA–Portsmouth 1–1 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (26) Mikey Johnston, 1–1 (56) Colby Bishop.
Varningar, WBA: Alex Mowatt, George Campbell. Portsmouth: John Swift, Luke Le Roux, Regan Poole, Colby Bishop, Thomas Waddingham.
Nästa match:
WBA: Stoke City FC, borta, 30 augusti
Portsmouth: Preston North End FC, hemma, 30 augusti
