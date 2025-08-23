Colby Bishop poängräddare för Portsmouth mot WBA

1–1 mellan WBA och Portsmouth

Colby Bishop kvitterade i 56:e minuten

WBA nu fjärde, Portsmouth på elfte plats

WBA:s Mikey Johnston gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Portsmouth i Championship. I andra halvlek jobbade sig Portsmouth in i matchen, och kvitterade genom Colby Bishop med 34 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

WBA–Portsmouth – mål för mål

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Portsmouth är på elfte plats.

Den 31 januari möts lagen återigen, då på Fratton Park.

I nästa match, lördag 30 augusti, har WBA Stoke City borta 13.30, medan Portsmouth spelar hemma mot Preston North End 16.00.

WBA–Portsmouth 1–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (26) Mikey Johnston, 1–1 (56) Colby Bishop.

Varningar, WBA: Alex Mowatt, George Campbell. Portsmouth: John Swift, Luke Le Roux, Regan Poole, Colby Bishop, Thomas Waddingham.

Nästa match:

WBA: Stoke City FC, borta, 30 augusti

Portsmouth: Preston North End FC, hemma, 30 augusti