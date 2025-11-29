Colombo och Thorsby blev matchvinnare hemma mot Verona
- Seger för Genoa med 2–1 mot Verona
- Morten Thorsby matchvinnare för Genoa
- Veronas andra raka förlust
En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Genoa, som vann matchen hemma mot Verona i Serie A på lördagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Morten Thorsby blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 62 minuter.
Udinese nästa för Genoa
Rafik Belghali gjorde 1–0 till Verona i 21:a minuten.
Genoa kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Lorenzo Colombo assisterad av Lorenzo Vitinha.
Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Morten Thorsby framspelad av Mikael Ellertsson och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.
Det här var Genoas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Veronas fjärde uddamålsförlust.
Den 15 mars möts lagen återigen.
I nästa match möter Genoa Udinese borta på måndag 8 december 18.00. Verona möter Atalanta lördag 6 december 20.45 hemma.
Genoa–Verona 2–1 (1–1)
Serie A
Mål: 0–1 (21) Rafik Belghali, 1–1 (40) Lorenzo Colombo (Lorenzo Vitinha), 2–1 (62) Morten Thorsby (Mikael Ellertsson).
Varningar, Genoa: Morten Thorsby. Verona: Daniel Mosquera, Unai Nunez, Roberto Gagliardini.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 2-2-1
Verona: 0-1-4
Nästa match:
Genoa: Udinese, borta, 8 december
Verona: Atalanta, hemma, 6 december
