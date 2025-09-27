Como tappade ledning till oavgjort mot Cremonese

Kryss mellan Como och Cremonese

Federico Baschirotto kvitterade i 69:e minuten

Atalanta nästa motstånd för Como

Como hade ledningen i halvtid mot Cremonese i lagens möte i Serie A. Men efter paus hämtade Cremonese ikapp underläget och säkrade en poäng, 1–1 (1–0).

Como–Cremonese – mål för mål

Como tog ledningen i 32:a minuten, genom Nico Paz. I 69:e minuten slog Federico Baschirotto till, och kvitterade för Cremonese. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I den 82:a minuten blev Comos Jesus Rodriguez utvisad, och laget fick spela de sista åtta minuterna med en spelare mindre.

Det här var Comos andra oavgjorda match den här säsongen.

Cremonese tog hem lagens senaste möte med 2–1 på Stadio Giovanni Zini.

Den 24 maj möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Como är Atalanta. Lagen möts lördag 4 oktober 20.45.

Como–Cremonese 1–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (32) Nico Paz, 1–1 (69) Federico Baschirotto.

Varningar, Como: Lucas Da Cunha, Maximo Perrone, Jacobo Ramon. Cremonese: Federico Baschirotto, Martin Payero, Antonio Sanabria, Romano Floriani Mussolini.

Utvisningar, Como: Jesus Rodriguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-2-1

Cremonese: 2-3-0

Nästa match:

Como: Atalanta, borta, 4 oktober