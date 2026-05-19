Stjärnan petades i VM-truppen: ”Kommer vara en supporter”

Under natten till tisdag tog Carlo Ancelotti ut sin VM-trupp.

Då lämnades Chelsea-stjärnan João Pedro utanför.

”Jag förblir lugn och fokuserad”, skriver han i ett uttalande enligt Fabrizio Romano.

Så sent som i natt tog Carlo Ancelotti ut den 26-mannatrupp som kommer att representera Brasilien under mästerskapet i USA, Mexiko och Kanada.

I den fanns bland annat Neymar, 34, med – trots att han har varit föremål för kritk under den senaste tiden.

En som däremot inte fick plats var Chelsea-stjärnan João Pedro. Det berör självfallet den 24-årige anfallaren, som däremot väljer att se glaset som halvfullt.

”Jag försökte alltid att ge mitt bästa. Tyvärr var det inte möjligt att uppfylla drömmen om att representera mitt land i ett VM, men jag förblir lugn och fokuserad, som jag alltid försöker vara”, skriver han i ett uttalande enligt Fabrizio Romano och fortsätter:

”Glädje och besvikelser är en del av fotbollen. Från och med nu önskar jag all lycka till alla som är där, och jag kommer att vara en supporter som hejar på dem att ta hem den sjätte titeln”.

I sin grupp ställs Brasilien mot Marocko, Haiti och Skottland. Premiären spelar man den 14:e juni.