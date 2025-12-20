Conceicao och Openda avgjorde hemma mot Roma

Juventus segrade – 2–1 mot Roma

Lois Openda avgjorde för Juventus

Andra raka segern för Juventus

Det blev en uddamålsseger för Juventus i matchen mot Roma i Serie A på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma på Allianz Stadium.

Juventus–Roma – mål för mål

Juventus tog ledningen efter 44 minuter genom Chico Conceicao efter pass från Andrea Cambiaso.

I 70:e minuten slog Lois Openda till och gjorde 2–0.

I den 75:e minuten reducerade Tommaso Baldanzi för Roma. Fler mål än så blev det inte för Roma.

Juventus har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad.

Det här betyder att Juventus ligger kvar på femte plats i tabellen och Roma på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars på Stadio Olimpico, Rome.

Nästa motstånd för Juventus är Pisa. Lagen möts lördag 27 december 20.45 på Stadio Romeo Anconetani.

Juventus–Roma 2–1 (1–0)

Serie A, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (44) Chico Conceicao (Andrea Cambiaso), 2–0 (70) Lois Openda, 2–1 (75) Tommaso Baldanzi.

Varningar, Juventus: Weston McKennie, Chico Conceicao. Roma: Bryan Cristante, Manu Kone, Matias Soule.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-1-1

Roma: 2-0-3

Nästa match:

Juventus: Pisa, borta, 27 december 20.45