Corentin Tolisso det stora utropstecknet när Lyon slog Maccabi Tel Aviv

Lyon vann med 6–0 mot Maccabi Tel Aviv

Lyons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lyon besegrade Maccabi Tel Aviv borta i Europa League med 6–0 (3–0). Men mycket snack handlade om Corentin Tolisso – som gjorde ett hattrick för Lyon.

Lyon höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Abner blev matchvinnare

Abner gjorde 1–0 till Lyon efter bara fyra minuter.

Laget gjorde 0–2 i 25:e minuten när Corentin Tolisso fick träff.

I 35:e minuten ökade ledningen när Lyon gjorde 0–3 genom Moussa Niakhate på straff.

Direkt efter pausen ökade Corentin Tolisso Lyons ledning.

I 53:e minuten slog Corentin Tolisso till och gjorde 0–5 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Lyon gjorde också 0–6 genom Adam Karabec i 62:a minuten.

Corentin Tolisso gjorde tre mål för Lyon.

För hemmalaget betyder resultatet 35:e plats i tabellen. Lyon är på första plats.

Torsdag 11 december spelar Maccabi Tel Aviv borta mot VfB Stuttgart 18.45 och Lyon mot Go Ahead hemma 21.00 på Groupama Stadium.

Maccabi Tel Aviv–Lyon 0–6 (0–3)

Europa League, Gradski Stadion

Mål: 0–1 (4) Abner, 0–2 (25) Corentin Tolisso, 0–3 (35) Moussa Niakhate, 0–4 (51) Corentin Tolisso, 0–5 (53) Corentin Tolisso, 0–6 (62) Adam Karabec.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Osher Davida, Tyrese Asante, Sagiv Shalom Jehezkel, Itamar Noy. Lyon: Teo Barisic, Alejandro Gomes Rodriguez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Maccabi Tel Aviv: 0-1-4

Lyon: 4-0-1

Nästa match:

Maccabi Tel Aviv: VfB Stuttgart, borta, 11 december

Lyon: Go Ahead Eagles, hemma, 11 december