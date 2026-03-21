Coventry avgjorde i första halvlek mot Swansea City

Coventry segrade – 3–0 mot Swansea City

Coventrys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Brandon Thomas-Asante matchvinnare för Coventry

Lördagens matchen mellan Swansea City och Coventry i Championship avgjordes redan i första halvleken. Bortalaget Coventry ledde med 3–0 i paus och resultatet stod sig matchen ut.

Det här var Coventrys 14:e nolla den här säsongen.

Segern var Coventrys sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Derby County nästa för Coventry

Brandon Thomas-Asante gav Coventry ledningen i 32:a minuten på straff. 0–2 kom i 38:e minuten när Matt Grimes fick träff. Tatsuhiro Sakamoto gjorde också 0–3 i 43:e minuten. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Coventry med 3–0.

Swansea Citys nya tabellposition är 14:e plats medan Coventry leder serien. Swansea City har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 10 mars låg laget på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Coventry med 1–0.

Fredag 3 april spelar Swansea City borta mot Sheffield United 16.00 och Coventry mot Derby County hemma 21.00 på Coventry Building Society Arena.

Swansea City–Coventry 0–3 (0–3)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 0–1 (32) Brandon Thomas-Asante, 0–2 (38) Matt Grimes, 0–3 (43) Tatsuhiro Sakamoto.

Varningar, Swansea City: Jay Fulton, Ethan Galbraith, Marko Stamenic. Coventry: Frank Onyeka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-0-3

Coventry: 4-0-1

Nästa match:

Swansea City: Sheffield United, borta, 3 april 16.00

Coventry: Derby County FC, hemma, 3 april 21.00