Coventry serieledare efter seger mot Middlesbrough

Coventry vann med 3–1 mot Middlesbrough

Haji Wright med tre mål för Coventry

18:e segern för Coventry

Coventry kliver upp i topp av Championship efter måndagens hemmaseger mot Middlesbrough i toppmötet. Slutresultatet blev 3–1 (1–0), vilket innebär att Middlesbrough petades ner på andra plats i tabellen.

Det var Coventrys sjunde raka seger mot Middlesbrough.

WBA nästa för Coventry

Haji Wright gjorde 1–0 till Coventry i 21:a minuten på passning från Jack Rudoni.

I 55:e minuten nätade Haji Wright återigen framspelad av Carl Rushworth och gjorde 2–0. Middlesbroughs Riley McGree gjorde 2–1 i 67:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Middlesbrough. I 71:a minuten ökade Haji Wright ledningen på straff. Wright fullbordade därmed sitt hattrick. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

När lagen senast möttes vann Coventry med 4–2.

I nästa match, lördag 21 februari möter Coventry WBA borta på The Hawthorns 13.30 medan Middlesbrough spelar hemma mot Oxford United 16.00.

Coventry–Middlesbrough 3–1 (1–0)

Championship, Coventry Building Society Arena

Mål: 1–0 (21) Haji Wright (Jack Rudoni), 2–0 (55) Haji Wright (Carl Rushworth), 2–1 (67) Riley McGree, 3–1 (71) Haji Wright.

Varningar, Coventry: Tatsuhiro Sakamoto, Matt Grimes, Frank Onyeka. Middlesbrough: Luke Ayling, Aidan Morris.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-1-2

Middlesbrough: 4-0-1

Nästa match:

Coventry: West Bromwich Albion FC, borta, 21 februari 13.30

Middlesbrough: Oxford Utd, hemma, 21 februari 16.00