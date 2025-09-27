Coventry tog hemmaseger mot Birmingham

Coventry vann med 3–0 mot Birmingham

Brandon Thomas-Asante avgjorde för Coventry

Coventry utan insläppt mål

Coventry tog greppet om hemmamatchen mot Birmingham redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och lördagens match i Championship slutade 3–0.

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Coventry.

Coventry–Birmingham – mål för mål

Coventry gjorde första målet. Brandon Thomas-Asante slog till, redan i 16:e minuten. Coventry ökade ledningen till 2–0 i 49:e minuten.

I 78:e minuten gjorde Victor Torp också 3–0.

Lagen möts igen 4 januari.

Nästa motstånd för Coventry är Millwall. Lagen möts onsdag 1 oktober 20.45.

Coventry–Birmingham 3–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (16) Brandon Thomas-Asante, 2–0 (49) Självmål, 3–0 (78) Victor Torp.

Varningar, Coventry: Haji Wright. Birmingham: Jay Stansfield, Tomoki Iwata, Jack Robinson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-3-0

Birmingham: 2-0-3

Nästa match:

Coventry: Millwall FC, borta, 1 oktober