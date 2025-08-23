Coventry tog klar seger mot Queens Park Rangers

Seger för Coventry med 7–1 mot Queens Park Rangers

Brandon Thomas-Asante matchvinnare för Coventry

Andra raka segern för Coventry

Coventry fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Queens Park Rangers i Championship med 7–1 (5–0).

Coventry–Queens Park Rangers – mål för mål

Coventry gjorde första målet. Haji Wright gjorde målet framspelad av Milan van Ewijk, redan i tolfte minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 23:e minuten, när Brandon Thomas-Asante fick träff.

Coventry gjorde 3–0 i 35:e minuten, genom Jack Rudoni.

Coventry gjorde 4–0 i 37:e minuten, när Haji Wright ännu en gång hittade rätt.

Bara sex minuter senare var det Jack Rudoni som såg till att Coventry ökade ledningen på nytt, till 5–0. Direkt efter pausen ökade Victor Torp Coventrys ledning på pass av Ephron Mason-Clark.

I 66:e minuten slog Victor Torp till återigen, och gjorde 7–0.

Reduceringen till 7–1 kom på övertid, när Richard Kone slog till och gjorde mål för Queens Park Rangers framspelad av Liam Morrison. Fler mål än så blev det inte för Queens Park Rangers.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Queens Park Rangers är på 22:a plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari.

Lördag 30 augusti spelar Coventry borta mot Oxford United 16.00 och Queens Park Rangers mot Charlton hemma 13.30.

Coventry–Queens Park Rangers 7–1 (5–0)

Championship

Mål: 1–0 (12) Haji Wright (Milan van Ewijk), 2–0 (23) Brandon Thomas-Asante, 3–0 (35) Jack Rudoni, 4–0 (37) Haji Wright, 5–0 (43) Jack Rudoni, 6–0 (47) Victor Torp (Ephron Mason-Clark), 7–0 (66) Victor Torp, 7–1 (90) Richard Kone (Liam Morrison).

Varningar, Coventry: Liam Kitching. Queens Park Rangers: Jimmy Dunne, Amadou Mbengue.

Nästa match:

Coventry: Oxford Utd, borta, 30 augusti

Queens Park Rangers: Charlton Athletic, hemma, 30 augusti