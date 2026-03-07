Coventrys fina svit håller i sig efter 2–0 mot Bristol C

Coventry-seger med 2–0 mot Bristol C

Coventrys femte seger på de senaste sex matcherna

Tatsuhiro Sakamoto avgjorde för Coventry

Coventry är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Bristol C borta på Ashton Gate på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 0–2 (0–2) innebär att Coventry nu har fem segrar i följd i Championship.

Coventry höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Preston North End nästa för Coventry

Tatsuhiro Sakamoto gjorde 1–0 till Coventry i 37:e minuten efter pass från Jay DaSilva. I den 43:e minuten blev Coventrys Joel Latibeaudiere utvisad. Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken genom Haji Wright. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Coventry med 2–0.

Bristol C stannar därmed på tionde plats och Coventry toppar fortfarande tabellen.

När lagen möttes senast vann Coventry med 1–0.

I nästa match möter Bristol C Leicester borta på tisdag 10 mars 20.45. Coventry möter Preston North End onsdag 11 mars 21.00 hemma.

Bristol C–Coventry 0–2 (0–2)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (37) Tatsuhiro Sakamoto (Jay DaSilva), 0–2 (45) Haji Wright.

Varningar, Bristol C: Adam Randell, Neto Borges, Noah Eile.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 1-1-3

Coventry: 5-0-0

Nästa match:

Bristol C: Leicester City FC, borta, 10 mars 20.45

Coventry: Preston North End FC, hemma, 11 mars 21.00