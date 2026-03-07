Coventrys fina svit håller i sig efter 2–0 mot Bristol C
- Coventry-seger med 2–0 mot Bristol C
- Coventrys femte seger på de senaste sex matcherna
- Tatsuhiro Sakamoto avgjorde för Coventry
Coventry är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Bristol C borta på Ashton Gate på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 0–2 (0–2) innebär att Coventry nu har fem segrar i följd i Championship.
Coventry höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.
Preston North End nästa för Coventry
Tatsuhiro Sakamoto gjorde 1–0 till Coventry i 37:e minuten efter pass från Jay DaSilva. I den 43:e minuten blev Coventrys Joel Latibeaudiere utvisad. Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken genom Haji Wright. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Coventry med 2–0.
Bristol C stannar därmed på tionde plats och Coventry toppar fortfarande tabellen.
När lagen möttes senast vann Coventry med 1–0.
I nästa match möter Bristol C Leicester borta på tisdag 10 mars 20.45. Coventry möter Preston North End onsdag 11 mars 21.00 hemma.
Bristol C–Coventry 0–2 (0–2)
Championship, Ashton Gate
Mål: 0–1 (37) Tatsuhiro Sakamoto (Jay DaSilva), 0–2 (45) Haji Wright.
Varningar, Bristol C: Adam Randell, Neto Borges, Noah Eile.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 1-1-3
Coventry: 5-0-0
Nästa match:
Bristol C: Leicester City FC, borta, 10 mars 20.45
Coventry: Preston North End FC, hemma, 11 mars 21.00
