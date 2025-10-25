Coventrys fina svit håller i sig efter 3–1 mot Watford

Seger för Coventry med 3–1 mot Watford

Coventrys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jamie Allen matchvinnare för Coventry

Coventry och Watford möttes på lördagen. Coventry hade fem vinster i rad i Championship inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–1 (3–0).

Coventry–Watford – mål för mål

Coventry började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Brandon Thomas-Asante till.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Jamie Allen.

Coventry gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek genom Tatsuhiro Sakamoto.

I den 44:e minuten blev Watfords James Abankwah utvisad. I 69:e minuten nätade Imran Louza på straff och reducerade åt Watford. Men mer än så orkade Watford inte med.

Lagen spelar mot varandra igen den 2 maj.

Coventry tar sig an Wrexham i nästa match borta fredag 31 oktober 21.00. Watford möter Middlesbrough hemma lördag 1 november 16.00.

Coventry–Watford 3–1 (3–0)

Championship

Mål: 1–0 (3) Brandon Thomas-Asante, 2–0 (7) Jamie Allen, 3–0 (42) Tatsuhiro Sakamoto, 3–1 (69) Imran Louza.

Varningar, Coventry: Milan van Ewijk, Liam Kitching, Luke Woolfenden.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 5-0-0

Watford: 2-1-2

Nästa match:

Coventry: Wrexham AFC, borta, 31 oktober

Watford: Middlesbrough FC, hemma, 1 november