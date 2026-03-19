Crystal Palace besegrade Larnaca med knapp marginal

Ismaila Sarr avgjorde för Crystal Palace

Crystal Palace-seger med 2–1 efter förlängning

Enric Saborit målskytt för Larnaca

Bortalaget Crystal Palace tog en uddamålsseger i matchen mot Larnaca. Laget vann matchen i Conference League herr på torsdagen med 2–1 (1–0). Ismaila Sarr blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 99 minuter.

Larnaca–Crystal Palace – mål för mål

Ismaila Sarr slog till redan i 13:e minuten och gav Crystal Palace en tidig ledning.

Enric Saborit fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Marcus Rohden och kvitterade för Larnaca. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, i 99:e minuten när Ismaila Sarr återigen slog till och gjorde 1–2 för Crystal Palace efter förarbete från Daichi Kamada. I den 120:e minuten fick Larnacas Petros Ioannou rött kort.

Det blev delad pott, 0–0, senast lagen möttes på Selhurst Park.

Larnaca–Crystal Palace 1–2 (0–1)

Mål: 0–1 (13) Ismaila Sarr, 1–1 (63) Enric Saborit (Marcus Rohden), 1–2 (99) Ismaila Sarr (Daichi Kamada).

Varningar, Larnaca: Valentin Roberge, Enric Saborit, Javi Rozada. Crystal Palace: Chris Richards, Oliver Glasner, Maxence Lacroix, Joergen Strand Larsen.

Utvisningar, Larnaca: Petros Ioannou.