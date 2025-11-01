Crystal Palace segrade mot Brentford på hemmaplan

Crystal Palace segrade – 2–0 mot Brentford

Jean Philippe Mateta matchvinnare för Crystal Palace

Crystal Palace utan insläppt mål

Crystal Palace vann lördagens match hemma mot Brentford i Premier League. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Crystal Palaces målvakter höll nollan.

Brighton nästa för Crystal Palace

Jean Philippe Mateta gjorde 1–0 för Crystal Palace efter en halvtimme. Laget ökade ledningen till 2–0 i 51:a minuten.

Crystal Palace har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har tre vinster och två förluster och 8–6 i målskillnad.

Crystal Palace möter Brighton i nästa match hemma söndag 9 november 15.00. Brentford möter samma dag Newcastle hemma.

Crystal Palace–Brentford 2–0 (1–0)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 1–0 (30) Jean Philippe Mateta, 2–0 (51) Självmål.

Varningar, Brentford: Kevin Schade, Nathan Collins, Jordan Henderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-1-2

Brentford: 3-0-2

Nästa match:

Crystal Palace: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 9 november

Brentford: Newcastle Utd, hemma, 9 november